Власти Ингушетии запросили финансовую помощь на программу расселения

Власти Ингушетии направили в Фонд ЖКХ заявку. Они попросили ведомство оказать региону финансовую поддержку.
Им потребовались средства на реализацию программы расселения граждан из аварийного жилья. В республике рассчитывают получить не менее 12,85 миллионов рублей на эти цели. По информации издания Lenta.ru, средства намерены
Реализация программы будет осуществлена в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В октябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что правительство одобрило новые механизмы расселения аварийного жилья.
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