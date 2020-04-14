Власти Ингушетии запросили финансовую помощь на программу расселения

https://static.news.ru/photo/6849587e-7e58-11ea-a21c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Ингушетии направили в Фонд ЖКХ заявку. Они попросили ведомство оказать региону финансовую поддержку.

Им потребовались средства на реализацию программы расселения граждан из аварийного жилья. В республике рассчитывают получить не менее 12,85 миллионов рублей на эти цели. По информации издания Lenta.ru, средства намерены направить на переселение 56 человек.

Реализация программы будет осуществлена в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В октябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что правительство одобрило новые механизмы расселения аварийного жилья.