Регионы

Власти Ингушетии запросили финансовую помощь на программу расселения

16:32, 14 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Ингушетии направили в Фонд ЖКХ заявку. Они попросили ведомство оказать региону финансовую поддержку.

Им потребовались средства на реализацию программы расселения граждан из аварийного жилья. В республике рассчитывают получить не менее 12,85 миллионов рублей на эти цели. По информации издания Lenta.ru, средства намерены направить на переселение 56 человек.

Реализация программы будет осуществлена в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В октябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что правительство одобрило новые механизмы расселения аварийного жилья.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях