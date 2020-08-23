Власти Ингушетии сняли режим контртеррористической операции

https://static.news.ru/photo/ffa5f898-e542-11ea-8e61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим контртеррористической операции в сельском поселении Троицкое в Ингушетии был снят. Информацию сообщил оперативный штаб по республике.

С 15:00 23 августа правовой режим КТО, действовавший с 08:00 23 августа на территории сельского поселения Троицкое Сунженского района Республики Ингушетия, и связанные с ним ограничения отменены, — цитирует сообщение ТАСС.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате операции были нейтрализованы двое сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, которая запрещена на территории РФ).

Информация о мероприятиях, проводимых в ходе КТО в Сунженском районе, поступает ко мне в оперативном режиме. Сейчас там работают соответствующие структуры, — подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он также добавил, что на сегодняшний день власти стремятся всеми силами вести республику по пути развития и процветания. По его словам, проявление терроризма на сегодняшний день просто непозволительно.

Как писал NEWS.ru, ранее силовики завершили штурм хозяйственной постройки в ингушском городе Сунжа. В ней укрывались двое боевиков.