«Власти и закона нет»: Аксенов вспомнил о переломном моменте для Крыма Аксенов: убийство полицейских на Майдане стало переломным моментом для Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Аксенов

Убийство крымских полицейских на Майдане в Киеве в 2014 году стало переломным моментом для полуострова, написал глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, тогда жители Крыма осознали, что власти и закона на Украине нет, а защитить свою землю и семьи они могут только вместе с Россией.

22 февраля 2014 года в Симферополе проходила церемония прощания с погибшими. Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет. И что защитить свою землю и свои семьи от войны и большой крови можем только мы сами и только вместе с Россией, — написал Аксенов.

«Майданные вожди» ответственны за убийства людей, которые честно и мужественно защищали закон и конституционный порядок, добавил он. По словам Аксенова, так называемые активисты в действительности являлись лишь членами нацистских банд и провокаторами.

Ранее украинские СМИ сообщали, что человек, руководивший разгоном Майдана в 2013 году, был назначен новым командующим территориальной обороной страны. Речь идет об Игоре Плахуте, который занял соответствующую должность 11 февраля.