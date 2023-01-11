Власти ХМАО объяснили рассказ губернатора о коррупционной схеме Власти ХМАО объяснили рассказ губернатора о коррупционной схеме «иронией в голосе»

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Наталья Комарова

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) объяснили слова губернатора Натальи Комаровой о коррупционной схеме в регионе общностью проблем и «очевидной степенью иронии в голосе», сообщает портал «Подъем». В департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики ХМАО уточнили, что эта тема продвигается искусственно и призвана нанести ущерб репутации губернатора.

Глава региона обратила внимание, что при реализации госзаказа существуют примеры, когда ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно. Юридические механизмы борьбы с ними известны, и они применяются <...> В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора, — подчеркнули в департаменте.

Ранее в сеть попало видео, на котором губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова в прямом эфире рассказывает региональным депутатам, как присваивать бюджетные деньги. По данным Telegram-каналов, она буквально по полочкам разложила для спикера гордумы Когалыма Аллы Говорищевой, как зарабатывать миллиардные суммы на долгостроях, разрабатывая проектно-сметную документацию в расчете на постоянные переделки и остановку строительства. Из официального опубликованного ролика этот фрагмент разговора был вырезан.