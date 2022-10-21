Власти Херсонской области сообщили о двух погибших на переправе Елисеев: два человека погибли и 10 ранены в результате обстрела ВСУ гражданской переправы

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Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что в результате обстрела ВСУ два человека погибли и 10 получили ранения на гражданской переправе у Антоновского моста. На место происшествия выехали пять экипажей скорой помощи, пострадавшие доставлены в областную больницу, сообщает Telegram-канал администрации Херсонской области.

Областные власти проводят эвакуацию населения на левый берег Днепра в связи с массированными ракетными обстрелами города со стороны ВСУ. Из-за большого числа желающих выехать переправа работает и в ночное время. В ночь на 21 октября ВСУ выпустили по переправе 12 ракет HIMARS.

Российские ПВО сбили 11 выпущенных снарядов. По предварительным данным, в результате ракетного удара два мирных жителя погибли, еще десять получили ранения <...>. Характер ранений показывает, что скорее всего были применены ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементом для большего поражающего эффекта, — уточняется в сообщении.

Елисеев сообщил, что каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь, правительство области также окажет помощь родственникам погибших и раненых людей. Глава правительства отметил, что на месте, куда был нанесен ракетный удар, не было российских военных или военных объектов. Там находились только мирные жители и журналисты, которые пытались обезопасить себя, переправившись на левый берег Днепра.

Ранее врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что на левый берег Днепра эвакуировали более семи тысяч жителей Херсонской области. Людей вывозят, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население.