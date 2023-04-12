Власти Херсонской области рассказали о планах празднования Дня Победы Сальдо: массовых мероприятий в Херсонской области ко Дню Победы не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что массовые мероприятия, связанные с Днем Победы, 9 мая в регионе проводиться организованно не будут. По его словам, которые приводит РИА Новости, решение было принято из соображений безопасности. Он напомнил, что область находится «в условиях действия указа о военном положении».

В этом году, учитывая, что мы находимся в условиях действия указа о военном положении, массовые мероприятия 9 мая в организационном плане проводиться не будут, — сказал Сальдо.

Глава региона при этом признался, что люди все равно отметят День Победы и возложат цветы на мемориалах и в памятных местах.

Ранее власти Крыма и Севастополя отменили парады, а также шествия «Бессмертного полка» в День Победы и первомайские праздничные демонстрации. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что решение принято из соображений безопасности. При этом местные власти в честь Дня Победы навестят ветеранов и поздравят их. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение о параде еще не принято, идут консультации с Минобороны.