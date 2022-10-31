Власти Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 км Власти Херсонщины расширили зону эвакуации на 15 км из-за возможных обстрелов ВСУ Каховской ГЭС

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Власти Херсонской области приняли решение о расширении зоны эвакуации мирных жителей из прибрежных населенных пунктов на 15 километров от Днепра, с таким заявлением выступил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Причиной названа возможность применения руководством Украины запрещенных методов ведения боевых действий, в том числе, Сальдо ссылается на сведения о подготовке Киева к массированному ракетному удару по плотине Каховской ГЭС.

В связи с возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы. В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра, — заявил он в видеообращении к жителям региона.

Такая мера, как указал врио губернатора, касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что жителям Херсонской области, решившим переехать в другие регионы страны, начали выдавать жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье. Он добавил, что данный механизм будет использоваться и далее для тех, кто захочет переехать.