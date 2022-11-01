Власти Херсонской области объявили о проведении принудительной эвакуации

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Жители Херсона во время эвакуации

В Каховском районе Херсонской области начнется принудительная эвакуация местных жителей с 6 ноября. Жителей района призвали в срочном порядке покинуть населенные пункты ввиду высокого уровня военной угрозы.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на территории региона началась эвакуация жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, в рамках которой планируется отселить до 70 тысяч человек. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что жителям Херсонской области, решившим переехать в другие регионы страны, начали выдавать жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье. Он добавил, что данный механизм будет использоваться и далее для тех, кто захочет переехать.