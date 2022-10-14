Власти Херсонщины рекомендовали жителям временно покинуть регион Член ВГА Херсона Стремоусов рекомендовал жителям покинуть регион на время зачистки от ВСУ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Эвакуированные украинские беженцы на железнодорожном вокзале

Член военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов посоветовал местным жителям уехать из региона, пока ВС России и союзные войска зачищают территорию от украинских солдат и иностранных наемников. Местные власти рекомендуют воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых в РФ, написал он в своем Telegram-канале.

Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины, во время зачистки территории от укронацистов и западных наемников, администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию, — сообщил Стремоусов .

Член херсонской ВГА также прикрепил телефон горячей линии по организации гуманитарных поездок в РФ. Он призвал жителей области к спокойствию и рекомендовал не поддаваться панике.

Прошу вас не паниковать и не слушать вредоносные укронацистские СМИ, которые постоянно нагнетают панику, — добавил Стремоусов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы. По его мнению, людей можно направить в Крым, Ростовскую область, Краснодарский или Ставропольский край.