В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры Обладминистрация: в Херсоне произошел разрыв газопровода, возник пожар

В Херсоне в результате удара получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале руководитель подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его данным, пострадал городской газопровод.

Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар, — написал чиновник.

Чуть ранее о взрывах в городе сообщил глава военно-гражданской администрации Херсона Роман Мрочко. По его словам, взрывы прогремели в нескольких районах, после них начались пожары.

До этого о нескольких взрывах в ночь на 23 декабря сообщали украинские СМИ. При этом подробности происшествия не приводились, местные власти ситуацию не комментировали. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в районах, подконтрольных Киеву, не объявлялась воздушная тревога.

14 декабря взрывы в Херсоне прозвучали дважды в течение суток. Первый раз это произошло вскоре после полуночи, во второй раз — вечером. Подробностей случившегося не приводилось.