Власти Херсона объяснили перебои с интернетом В Херсонской области заявили о перебоях с кабельным интернетом из-за технических работ

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

В Херсоне наблюдаются перебои с подключением к кабельному интернету из-за технических работ, при этом мобильный интернет функционирует. Доступ к сетям будет восстановлен в ближайшее время, сообщает администрация Херсонской области в Telegram.

Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ, — подчеркивается в сообщении.

Также власти региона рассказали, что инженеры профильного министерства завершают работы, которые следовало провести. Полноценный доступ к кабельному интернету скоро возобновится, уточнили они.

Ранее 22 октября администрация Херсонской области призвала жителей немедленно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов. Предупреждение также касалось подразделений и министерств гражданской администрации.