https://static.news.ru/photo/6e76446a-41bc-11ea-b70d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель властей Хабаровского края в ближайшие дни заберёт двух детей, которые были оставлены в московском аэропорту Шереметьево.

Конкретной даты передачи их представителям Хабаровска пока нет, — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в Московской области.

Однако там отмечено, что представитель вылетит в столицу в ближайшие дни. Сейчас идёт сбор необходимых документов со стороны хабаровских властей.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.

Как писал NEWS.ru, опубликовано видео допроса мужчины, который оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.