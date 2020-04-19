Власти Хабаровского края рассказали о новых пациентах с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0de0e642-8239-11ea-a9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 жителей Хабаровского края. У 80% из них заболевание протекало бессимптомно. Об этом заявили в Минздраве региона.

Регистрируемый в последние дни ежедневный прирост подтверждённых случаев заболевания связан с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и говорит о повышении качества диагностики, — говорится в сообщении.

За предыдущие сутки число заболевших также увеличилось на 38 человек. В селе Богородском врачи местной больницы заразились коронавирусом, после этого власти ввели в селе карантин.

Общее число подтверждённых случаев в крае достигло 185. Излечились 16 человек, скончались четыре пациента. Всего в крае было протестировано 15,5 тысячи человек, что составляет 1,2% от всего населения.

NEWS.ru писал, что за сутки на Кубани выявлен 21 новый случай заражения COVID-19, а в Воронежской области заболели ещё 26 человек. Всего за сутки в России диагностировано 6060 новых случаев, примерно в 43% случаев у больных не было клинических проявлений COVID-19.

Общее число заболевших в РФ составляет 42 853 человека, умер 361 человек, излечился 3291.