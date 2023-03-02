В мэрии Екатеринбурга заявили, что зарплаты в муниципальном управлении стали «резко отставать» от зарплат в коммерческом секторе и производстве, поэтому пришлось повысить оклады градоначальника Алексея Орлова и чиновников городской администрации. Об этом сообщил в интервью ОТВ начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, добавив, что иначе начнется «вымывание» кадровых ресурсов и снизится качество управления городом в целом.

Очень сложно нанимать людей на эту зарплату. Это вымывает кадровые ресурсы и снижает качество управления городом в целом. Ну и если говорить про главу города – человека, который работает практически без отпусков и выходных, чуть ли не круглые сутки, а зарплату имеет в несколько раз ниже, чем его коллеги в коммерческом секторе, то тут и говорить не о чем, — отметил Прядеин.