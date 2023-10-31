Власти Екатеринбурга объяснили снос фигуры фаллоса уборкой от снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммунальщики в Екатеринбурге снесли снежную фигуру фаллоса, появившуюся накануне у Оперного театра, сообщает «Подъем». В пресс-службе городской мэрии пояснили изданию, что демонтаж снежной скульптуры — это не борьба с жалобами горожан или этическими принципами, а «уборка города от снега».

Ничего из описанного. Уборка города от снега, — заявили в администрации.

«Подъем» отмечает, что фигуру фаллоса могли изваять студенты Уральского федерального университета. После того как скульптуру убрали у театра, ее копия «выросла» возле общежития вуза. При этом в учебном заведении не смогли подтвердить изданию, что появление изваяния у театра — дело рук студентов.

Ранее двое молодых людей вытоптали на снегу мужской детородный орган напротив мемориала «Солдатам правопорядка» в Челябинске. Действия 19-летних горожан попали на камеру, после чего их поймали. Позже молодой человек и девушка принесли свои извинения. Они пояснили, что не знали, что это за памятник, и пообещали впредь не совершать подобных действий.

Монумент «Солдатам правопорядка» изображает скорбящего полицейского и мальчика. Рядом с памятником установлены стелы, на которых высечены 232 фамилии сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга.