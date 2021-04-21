Власти Екатеринбурга оценили число участников акции в 5 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/e27e3392-a2bc-11eb-94af-96000091f725_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Около пяти тысяч человек вышли на акцию в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге, рассказали в местном департаменте информационной политики.

Такие предварительные данные получило Министерство общественной безопасности города, передаёт РИА Новости.

Мероприятие в Екатеринбурге началось на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта. Колонна протестующих двинулась в сторону Уральского федерального университета.

Основные улицы города были перекрыты с 16:00 по московскому времени. Местные власти объяснили это репетицией парада Победы.

Днём 21 апреля сотрудники правоохранительных органов активно начали задерживать людей в связи с акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По всей стране ещё до начала мероприятий в Центральной России задержали 302 человека.

Ранее в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия, а также члена Российской академии наук Ефима Хазанова.

Протесты в поддержку Навального запланированы по всей России на 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Генпрокуратура, МВД и Роскомнадзор предупредили об ответственности за распространение информации о митингах и участие в них.