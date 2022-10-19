Власти ДНР заявили об успешном наступлении на авдеевском направлении Врио главы ДНР Пушилин заявил об успешном развитии наступления на авдеевском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союзные силы успешно развивают наступление на авдеевском направлении, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что войска работают в районе поселка городского типа Первомайское. Пушилин отметил боевой тандем 11-го отдельного гвардейского мотострелкового полка с батальоном «Сомали».

На авдеевском направлении, я считаю, достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк, взаимодействует с батальоном «Сомали». Есть определенные успехи, — заявил Пушилин.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили, что бойцы 100-й бригады Народной милиции (НМ) республики взяли штурмом опорный пункт армии Украины в районе села Первомайское. Там отметили, что перед атакой бойцов военного формирования ДНР был проведен артобстрел территории. Момент штурма позиций ВСУ попал на видео.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ предприняли попытки вести разведку боем на Краснолиманском направлении в районах ДНР и ЛНР. В результате огневого поражения российскими войсками подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции: потери противника составили 60 человек, две боевые машины пехоты и семь пикапов.