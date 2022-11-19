Власти ДНР заявили о продвижении военных сил по всей линии фронта Пушилин заявил о продвижении сил Народной милиции ДНР по всей линии фронта

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции республики продвигаются по всей линии фронта. В своем Telegram-канале он отметил, что войска продвигаются не в столь быстром темпе, как бы хотелось местным властям. Пушилин также рассказал о боях под Артемовском, где, по его словам, сложилась «сложная ситуация».

Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта. Да, это не такие, как нам бы хотелось, быстрые продвижения. <...> Артемовск — тоже ситуация сложная, дополнительные силы бросает противник, но, тем не менее <...> дом за домом, улица за улицей освобождается. Да, с боями, да, сложно, но только движение вперед, — заявил Пушилин.

Ранее боец Народной милиции ДНР с позывным Байкал заявил, что военные ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов. Российский боец пояснил, что группу диверсантов заметили во время разведки с воздуха. Украинские военные попытались укрыться, забаррикадировавшись в подвале четырехэтажного дома с бункером.

До этого стало известно, что бойцы группы «Вагнер» бьют по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек». Группа «Вагнер» перебрасывала к Артемовску дополнительные подразделения, а 14 ноября уничтожила под Артемовском танк с иностранным экипажем.