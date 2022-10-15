Власти ДНР выплатят свыше 14 млн рублей потерявшим имущество Глава правительства ДНР Хоценко: власти республики выплатят 14 млн рублей потерявшим имущество

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Власти ДНР выплатят более 14 млн рублей тем, кто потерял имущество из-за конфликта на Украине, сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко. В своем Telegram-канале он написал, что с 15 октября в отделениях «Почты Донбасса» начнется выплата 116 получателям.

Более 14 млн рублей выплатим жителям, которые лишились своих домов и имущества из-за преступных действий Украины. С сегодняшнего дня территориальные отделения «Почты Донбасса» начнут выплату 116 получателям, — написал Хоценко.

Председатель правительства республики отметил, что семь человек из городов Макеевка и Шахтерск получали финансовую помощь за поврежденное во время боевой активности. Еще три жителя Мариуполя получат деньги за утраченное жилье. Помимо этого, 106 жителей Макеевки, Шахтерска, Мариуполя и Волновахского района получат компенсационные выплаты за утраченное имущество первой необходимости.

Напомню, что для того чтобы получить компенсацию за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости, необходимо обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. Всего в республике развернут 51 пункт приема заявлений, — указал Хоценко.

13 октября Мособлдума приняла закон, устанавливающий выплату в размере 3 млн рублей для семей добровольцев из Подмосковья, погибших в ходе СВО. Как рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, деньги будут поступать каждому представителю семьи в равных долях.