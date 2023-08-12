Власти ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ Пушилин: мирный житель погиб в Донецке при обстреле кассетными боеприпасами ВСУ

Фото: МО РФ

Мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела кассетными снарядами, который вели украинские войска, написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, инцидент произошел в Петровском районе города.

В Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Ранены шесть человек, в том числе двенадцатилетняя девочка, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске, – сообщил чиновник.

Он также добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Пушилин сообщал, что за последние дни ВСУ увеличили количество используемых при обстрелах боеприпасов кассетного типа. По словам врио главы ДНР, огонь регулярно ведется по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и Шахтерску.

Накануне в представительстве ДНР СЦКК сообщили, что украинские войска за три часа выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров. Удары наносились по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам города. 9 августа мэр города Алексей Кулемзин сообщил о том, что четырехлетняя девочка погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Снаряд попал в жилой дом на улице Осоавиахима.