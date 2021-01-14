Власти Дальнегорска отказались расселять пенсионеров из аварийного дома

https://static.news.ru/photo/56525574-5686-11eb-8406-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Администрация Дальнегорска (Приморский край) отказалась расселять пенсионеров, живущих в доме без окон по улице Рабочей. Чиновники уверяют, что квартиры находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на внешний вид здания.

Внимание к дому привлёк ролик одного из местных блогеров. Большая часть строения пустует, хотя по документам из общего числа квартир 28 приватизированы, а 72 находятся в муниципальной собственности. Фактически в доме живут семь человек: двое — в частном жилье, пятеро — в муниципальном.

Горадминистрация сообщила в Instagram, что за помощью никто из жильцов дома не обращался.

При удручающем внешнем виде жилого дома, тем не менее условия в квартирах удовлетворительные: водоснабжение и электроснабжение имеется, температура радиаторов достигает 60 градусов. Но поскольку основная часть дома нежилая, в квартирах довольно прохладно. Но, как отмечают специалисты, в настоящее время законных оснований для переселения жителей нет, — гласит сообщение городских властей.

Администрация пообещала организовать независимую экспертизу. В случае если специалисты признают квартиры аварийными, «граждане будут переселены».

Как писал NEWS.ru, в сентябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Дополнительные средства поступят из резервного фонда. Такие меры должны позволить в течение ближайших лет дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни людей квадратных метров, уточнили в кабмине. Дополнительно премьер выделил 180 млн рублей Камчатскому краю на завершение строительства многоквартирных домов с учётом требований по сейсмической безопасности.