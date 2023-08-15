Власти Дагестана введут режим ЧС после взрыва на АЗС в Махачкале Меликов объявил режим ЧС в Кумторкалинском районе Дагестана из-за взрыва на АЗС

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В Кумторкалинском районе Дагестана в ближайшее время введут режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва на автозаправочной станции, сообщил на заседании оперштаба глава республики Сергей Меликов, его слова цитирует РИА Новости. По последним данным, в результате взрыва погибли 30 человек, еще 75 получили ранения.

В соответствии с указом, который будет подписан в ближайшее время, мы вводим на территории муниципального образования Кумторкалинский район режим чрезвычайной ситуации, — сказал Меликов.

Взрыв в Махачкале произошел 14 августа около 22:00. По данным администрации города, детонация произошла в здании автосервиса рядом с торговым центром, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила по меньшей мере 500 квадратных метров. Сотрудникам полиции пришлось уводить людей из-за угрозы повторной детонации. Также было отключено газоснабжение. Городские власти настоятельно рекомендовали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва.

В социальных сетях появилась видеозапись момента взрыва на автозаправке в Махачкале. Также очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Были слышны крики, что нужно вытаскивать пострадавших из автобуса. Одна из ближайших больниц переполнена. Люди лежат в коридорах прямо на полу.