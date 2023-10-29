Власти Дагестана призвали ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правительство Дагестана обратилось к жителям республики с просьбой временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск. В правительственном Telegram-канале причиной такого обращения назвали протесты, происходящие в аэропорту столицы республики.

Уважаемые дагестанцы! В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск, — говорится в сообщении.

Ранее Управление МВД по Северокавказскому федеральному округу опубликовало предупреждение о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. Полицейские пообещали установить личности всех участников протестов в аэропорту Махачкалы. По словам правоохранителей, все участники событий будут привлечены к ответственности, которую предусматривают статьи 19.3 и 20.2 КоАП РФ.

В свою очередь СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы по статье 212 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, где должен был приземлиться очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Манифестанты выступают против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта. После приземления борта часть протестующих проникла в здание аэропорта в поисках пассажиров рейса.