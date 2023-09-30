Власти Дагестана пообещали восстановить сгоревшие в поселке Хутрах дома

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Власти Дагестана восстановят сгоревшие дома в поселке Хутрах Цунтинского района региона, написал глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в причинах возгорания.

Предстоит выяснить точные причины возгорания, в этом тщательно разберутся ответственные службы. Но самое главное для нас — люди целы. А имущество мы обязательно восстановим общими силами. Прошу всех оказать все необходимое содействие специалистам, в том числе собрать необходимые документы, — заявил Меликов.

Глава Дагестана также отметил, что около 500 местных жителей пришли на помощь пожарным при тушении домов. Он лично следит за ситуацией и уделяет ей особое внимание. Изначально сообщалось о 20 сгоревших домах.

Ранее стало известно о крупном пожаре на открытой автомобильной стоянке в Кирове. По данным регионального управления МЧС, полностью выгорели шесть грузовиков. Инцидент произошел в Автотранспортном переулке. К тушению возгорания привлекли семь пожарных расчетов. Никто не пострадал.

Также стало известно о пожаре в храме Воздвижения Креста Господня в Перми. Площадь распространения огня превысила 130 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.