Власти Челябинска отменили карантин для приезжающих из Москвы и Петербурга

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Проходить двухнедельную изоляцию для граждан, прибывших из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга в Челябинск, больше не нужно. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Режим обязательной самоизоляции был введён в регионе 17 апреля и, как пояснили местные власти, изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации с COVID-19.

С 31 мая гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается также, что в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения коронавируса. Минздрав региона в свою очередь сообщил, что к 31 мая там выявлены 3018 случаев COVID-19, из них за сутки — 140 новых случаев.

Как писал NEWS.ru, ранее в самом грязном городе Челябинской области не выявлено заболевших коронавирусом.