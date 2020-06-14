Власти Челябинска не намерены проводить построение войск и техники

Пресс-служба правительства Челябинска сообщила о том, что торжественное построение войск и техники не будет проводиться в городе. Причиной для такого решения стала угроза распространения коронавируса.
В связи с тем, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения COVID-19, на основании рекомендаций медиков, областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске, — цитирует сообщение РИА Новости.
Решение продлить режим повышенной готовности принял губернатор региона Алексей Текслер.
NEWS.ru писал ранее, что в столице Белоруссии Минске не состоялась репетиция парада по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.