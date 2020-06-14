Власти Челябинска не намерены проводить построение войск и техники

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Жительница карельского города Олонец рассказала, что родила в антисанитарии в автомобиле скорой помощи, так как ей отказали в принятии родов в двух больницах.

Как сообщает издание Губернiя Daily, роженицу сначала привезли на скорой помощи в больницу Олонца, но гинеколог местного ЦРБ отказалась принимать роды по неизвестной причине. С большим трудом удалось найти автомобиль...