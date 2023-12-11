Власти Чечни пожаловались на нехватку денег в бюджете Власти Чечни заявили о дефиците бюджета из-за военных действий

Фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

Муслим Хучиев

В бюджете Чечни наблюдается дефицит, который прежде всего связан с разрушением экономической базы в ходе военных действий, заявил глава регионального правительства Муслим Хучиев в рамках выставки-ярмарки «Россия» в Москве. При этом, по его словам, с 2014 года уровень дотаций в республике снизился на 24%, передает ТАСС.

Действительно, в бюджете Чеченской Республики наблюдается дефицит, связанный прежде всего с тем, что у нас экономическая база была разрушена в результате военных действий. Если сравнить с 2014 годом текущий год, уровень дотации в Чеченской Республике снизился на 24%: было 64%, стало 40%, — сообщил Хучиев.

Он добавил, что, несмотря на дефицитный бюджет, в настоящее время в регионе активно реализуются инвестиционные проекты. В частности, в Чечне вводятся новые объекты в рамках национальных проектов.

Хучиев подчеркнул, что на дефицит бюджета также повлиял демографический рост. По этому показателю Чеченская Республика является одним из лидеров среди российских регионов. При этом, добавил председатель правительства Чечни, власти работают над повышением налогового потенциала.

С января по ноябрь 2023 года федеральный бюджет России получил 8,22 трлн рублей от продажи нефти и газа, что на 22,8% ниже по сравнению с прошлым годом. Снижение доходов связано с уменьшением котировок цен на нефть марки Urals.