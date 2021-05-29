Власти Бурятии объявили о нарастании третьей волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/3ca37dd2-c1da-11eb-ba36-96000091f725_660.jpg Фото: buryatiaofficial/vk.com

В Бурятии нарастает третья волна пандемии коронавируса. В связи с этим глава республики Алексей Цыденов поручил принять дополнительные меры по борьбе с инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что в течение мая суточная заболеваемость COVID-19 в республике выросла в четверо. 31 мая было выявлено 92 новых случая заражения.

В регионе разворачиваются дополнительные койки в ковидных стационарах. В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 636 коек, из которых занято — 550. Минздрав республики ведёт круглосуточный мониторинг коечного фонда. Минпрому поручено вести мониторинг лекарств в аптеках.

Поликлиники Улан-Удэ приостанавливают с 2 июня до 1 июля профосмотры и диспансеризацию определённых групп граждан.

Спортивные и физкультурные мероприятия в республике будут проводиться преимущественно без зрителей. Исключения возможны только при согласовании с Минспортом Бурятии и оперштабом по борьбе с коронавирусом. В таких случаях присутствие зрителей ограничивается 50%.

С начала пандемии в Бурятии выявлено 38,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. В настоящему времени выздоровели около 37 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 895 жителей республики.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объяснил всплеск заражений COVID-19 в столице сезонностью и майскими праздниками. По его словам, люди просто дождались рабочих дней и «пришли в поликлиники со всем этим». Кроме того, весной и осенью традиционно чаще болеют.