Власти будут ежедневно проверять каршеринговые компании в Москве

Каршеринговые компании в столице будут проверять ежедневно на соблюдение запрета работы.
Согласно указу мэра Москвы, каршеринг не должен работать ни в каком виде, так как никто не может гарантировать безопасность клиентов, — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Указ Сергея Собянина вводит запрет на оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей в столице с 13 по 19 апреля. Столичный градоначальник подчеркнул, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.
NEWS.ru писал, что «Яндекс» приостановил работу сервиса «Яндекс. Драйв» в Москве.
Всего в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции (+2558 за последние сутки), 1470 выздоровели. Умерли 148 человек. В Москве 11 513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.
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