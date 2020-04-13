Власти будут ежедневно проверять каршеринговые компании в Москве

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Сотрудники ГИБДД проверяют автомобили, которые пытаются попасть в столицу. Из-за этого в разных районах образовались многочисленные заторы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Проверки автомобилей, прибывающих в Москву, которые проводят сотрудники ДПС, вызвали пробки на многих въездах. Не исключено, что со среды дорожная ситуация на въездах в город ещё ухудшится, потому что сотрудники...