Брянский губернатор Богомаз сообщил о работе ПВО над городом Клинцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над городом Клинцы в Брянской области сработала система ПВО, сообщил глава региона Александр Богомаз. В своем Telegram-канале губернатор отметил профессиональные действия ВС России, благодаря которым ракеты ВСУ были сбиты. Клинцы находится в 50 км от границы с Украиной.

По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты, — заявил Богомаз.

Об обстреле Клинцов глава Брянской области сообщал и 12 декабря. Он отметил, что ПВО ВС России уничтожила ракету, однако ее отдельные части упали в промзоне.

В ноябре в поселке Белая Березка на территории Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ прервалось электроснабжение. Перед этим Telegram-канал Mash сообщал, что населенный пункт целый час находился под обстрелом ВСУ, несколько снарядов попали по жилым домам. По сведениям канала, ракеты также попали по детскому лагерю имени Гагарина.