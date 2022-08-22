Власти Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

Власти граничащей с Украиной Брянской области в очередной раз продлили в регионе высокий «жёлтый» уровень террористической опасности на 15 суток. Отмечается, что меры приняли в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористических актов.

В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, Губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 22 августа 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток, — говорится в сообщении.

Власти посоветовали гражданам воздержаться от передвижения в общественных местах с крупногабаритными сумками, рюкзаками и чемоданами, не трогать бесхозные предметы и относиться с пониманием к проведению досмотровых мероприятий правоохранительными органами.

В правительстве региона напомнили, что предпринятые меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на обеспечение безопасности и устранение выявленных угроз.

Ранее власти области объявили об очередном продлении высокого уровня террористической опасности с 7 августа на 15 суток. 9 августа «желтый» уровень на 15 дней продлили в Крыму.