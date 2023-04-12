Власти Богдановича открестились от падения метеорита Глава Богдановича Нейфельд опроверг падение неопознанного летающего объекта

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Глава города Богданович в Свердловской области Олег Нейфельд заявил, что информация о падении неопознанного летающего объекта под Екатеринбургом не соответствует действительности. Опровержение глава города опубликовал на своей странице в «ВКонтакте».

Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос, — написал он.

Нейфельд в шутку предположил, что такая информация сможет привлечь туристов к посещению города.

Он добавил к своему посту видеозапись от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), где видно, что в момент «падения объекта» в городе не слышны взрывы и ничего не падает с неба.

Ранее РИА Новости сообщило, что под Екатеринбургом упал неопознанный объект, похожий на метеорит. Как сообщалось, объект упал рядом с трассой за городом и взорвался при ударе о землю. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео инцидента. На кадрах можно увидеть летающий объект, который под острым углом падает на землю.