Власти: беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе Губернатор Севастополя Развожаев: ЧФ отбивает атаку БПЛА в Севастопольской бухте

Фото: Artem Topchiy/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

«Сметливый»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По словам главы города, ситуация находится под контролем. Сообщается, что объекты в городе не поражены.

Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове, — говорится в сообщении.

Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие.

По информации ТАСС, 29 октября около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков.

Накануне сообщалось, что в Севастополе до 12 ноября был продлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя.

22 октября губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе в подъездах домов установят навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища. Их планируют размещать в подвалах. Он также проинспектировал состояние укрытий в городе. Развожаев выразил надежду, что использовать подвалы в качестве укрытий не придется.