Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По словам главы города, ситуация находится под контролем. Сообщается, что объекты в городе не поражены.
Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове, — говорится в сообщении.
Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие.
По информации ТАСС, 29 октября около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков.
Накануне сообщалось, что в Севастополе до 12 ноября был продлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя.
22 октября губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе в подъездах домов установят навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища. Их планируют размещать в подвалах. Он также проинспектировал состояние укрытий в городе. Развожаев выразил надежду, что использовать подвалы в качестве укрытий не придется.