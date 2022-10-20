Власти Белгородской области заявили об обстреле села со стороны Украины Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Муром

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале об обстреле села Муром Вооруженными силами Украины (ВСУ). Отмечается, что жителей будут вывозить на безопасное расстояние.

Сегодня под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительным данным жертв и пострадавших нет, — заявил Гладков.

По его словам, есть сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений. Подомовой обход территории продолжается, добавил губернатор.

Ранее сегодня Гладков сообщил о трех пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино. Он отметил, что все трое были госпитализированы. Глава области подчеркнул, что врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

До этого глава Белгородской области рассказал о минометном обстреле нескольких сел в регионе. Он уточнил, что удары были нанесены по населенным пунктам Мокрая Орловка и Глотово. В результате обстрелов пострадал один человек.