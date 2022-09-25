Мобилизованным белгородцам пообещали по 100 тысяч рублей Гладков пообещал мобилизованным белгородцам выплаты по 100 тысяч рублей

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Жителям Белгородской области, попавшим под призыв в рамках частичной мобилизации выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он пообещал выполнить обещание в течение двух недель.

Рассказывал о том, что приняли решение и всем призванным в рамках частичной мобилизации выплатим единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Постараемся сделать это в течение двух недель, — написал Гладков.

Кроме того, он заявил, что у мобилизованных было много вопросов, касательно семьи. Так, Гладков отметил, что около шести человек подошли к нему с просьбой быстрого оформления расписки в загсе.

Надеюсь, договоримся с соседним регионом, они помогут нашим ребятам создать семью. Я думаю, что после того, как вернутся домой, тогда пройдут свадьбы в более торжественной обстановке, — резюмировал Гладков.

Ранее губернатор рассказал, что в Белгородской области неправильно оформляют документы для мобилизованных. Он сообщил, что насчитал около десяти случаев недооформленных бумаг призывников. Гладков пообещал разобраться в ситуации с военкоматом в регионе.