В Белгородской области объявили ракетную опасность Мэрия Белгорода: ракетная опасность объявлена в Валуйском городском округе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ракетная опасность объявлена в городе Валуйки Белгородской области, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода. Там призвали граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

РСЧС: Валуйский ГО и город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в заявлении.

Аналогичный сигнал поступал в регионе в ночь на 17 февраля. Тогда ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Чуть ранее предупреждение было выпущено в Белгороде, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. В пресс-службе мэрии города просили граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

В то же время о ракетной опасности информировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отмечал, что в регионе была запущена система оповещения населения. До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области. Под удар попали деревня Городище и село Козино, они были обесточены.

Кроме того, вечером 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села Глотово и Безымено Грайвороновского городского округа. По его данным, пострадал один человек. В результате обстрелов были повреждены линии электропередачи.