Власти Белгорода восстановят пострадавший от БПЛА дом до конца недели

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Результат атаки беспилотника в Белгороде

Многоквартирный дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника, будет восстановлен до конца недели, заявил первый заместитель мэра города Василий Голиков. По его словам, которые приводит ТАСС, остекленение в квартирах будет восстановлено уже к четвергу, 17 августа. В настоящее время рабочие проводят замеры окон.

В четверг будут завершены работы полностью по восстановлению остекленения, сейчас по временной схеме в пленке восстановили. До конца недели будет восстановлен полностью фасад в керамограните, — заявил Голиков на оперативном совещании регионального правительства.

Местные власти также планируют подсчитать ущерб, нанесенный автомобилям белгородцев. Автоэксперт приступит к работе во вторник, 15 августа, подытожил Голиков.

О повреждении многоэтажного дома стало известно в минувшее воскресенье, 13 августа. Взрыв прогремел на улице Есенина. Местные жители утверждали, что в районе Улитка был замечен неизвестный беспилотник. В результате взрыва пострадал фасад здания, повреждены кондиционеры и окна. Также повреждения получили по меньшей мере 15 автомобилей, припаркованных у дома. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что местные власти помогут жильцам с восстановлением жилья.