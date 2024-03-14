Власти закрыли торговые центры в Белгородской области Гладков объявил о закрытии торговых центров в Белгороде из-за атак ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белгород

Торговые центры в Белгороде будут закрыты до 15 марта, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Меры приняты в связи с участившимися атаками со стороны Вооруженных сил Украины.

Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали — они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки, — уточнил глава региона.

Также Гладков сообщил, что в Белгородской области число пострадавших в результате атаки ВСУ мирных жителей возросло до 19. По его данным, два человека погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.

В 16:30 мск в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Глава призвал людей, находящихся дома, не подходить к окнам, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Гладков также опубликовал в Telegram-канале фотографии последствий украинской атаки на регион. Он уточнил, что всего удалось сбить 11 воздушных целей. В результате взрыва был поврежден автомобиль, в котором находилась женщина. Она скончалась на месте.

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что новая атака беспилотников ВСУ на Белгород не останется безнаказанной. По его словам, причастные к смерти мирных жителей рано или поздно пойдут под суд.