Поезда вновь будут останавливаться на станции Шиес

https://static.news.ru/photo/aa1cd19e-f1b3-11ea-9dfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Железнодорожную станцию Шиес, неподалёку от которой планировалось строительство полигона для вывоза и размещения отходов, планируется открыть для пассажиров 21 сентября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Он отметил, что приказ об этом уже существует.

Станцию на Шиесе откроют ровно через 14 дней. Соответствующий документ уже подписан руководством Росжелдора — приказ 360 от 7 августа. Благодарен министру транспорта РФ Евгению Дитриху за максимально оперативное решение вопроса, — написал Цыбульский во «ВКонтакте».

Он также обнародовал скан-копию приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта, в котором сказано, что откроется «для выполнения пассажирских операций по знаку „Б“ (продажа билетов на все пассажирские поезда)».

В 2018 году власти Москвы и бывший на тот момент губернатором Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Руководство столицы хотело вывозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, превращать в брикеты и отправлять на хранение в Шиес по железной дороге. Общая сумма инвестиций оценивалась в 10,5 млрд рублей.

Местные жители выступили против строительства полигона и провели несколько акций протеста. Когда в ответ на это глава региона назвал их «шелупонью», люди перешли к физическому противостоянию развернувшейся стройке. Они разбили у станции палаточный лагерь, чтобы останавливать работу тяжёлой техники.

Вскоре после этого на станции Шиес перестали останавливаться поезда. Это существенно затруднило путь людей к эпицентру протеста, но не ослабило его, а лишь усилило противостояние. Несогласных со стройкой разгоняли Росгвардия и ЧОП, однако жителей северного региона поддержали в Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях, а также в Республике Карелия и других уголках страны.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил учесть мнение людей. После этого, в январе 2019 года, Арбитражный суд Архангельской области признал постройку самовольной. В июне 2020 года власти области приняли решение об исключении проекта «Экотехнопарк «Шиес» из числа приоритетных, что лишит его преференций, в том числе налоговых льгот.

Ранее NEWS.ru писал, что Цыбульский распорядился изменить категорию земель в районе станции Шиес с земель промышленности на земли населённых пунктов.