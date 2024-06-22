Власти Анапы запретили купание на местных пляжах В Анапе запретили купание на местных пляжах из-за низкой температуры воды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэрия Анапы запретила жителям и гостям курорта купаться в водоемах на местных пляжах. В пресс-службе администрации города отметили, что ограничения связаны с низкой температурой воды.

Запрет распространяется в том числе на организованные группы детей. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей города-курорта, что необходимо соблюдать осторожность и меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье, — говорится в сообщении.

Неделю назад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воды в Анапе, Туапсе и Сочи прогрелась до 24 градусов, в Геленджике — до 25, что является очень высокими значениями, не характерными для этого времени года. По его словам, это цифры июля и начала августа, но никак не середины июня, и температура близка к началу купального сезона.

Врач-кардиолог Ирина Поляева рассказала, что при преждевременном открытии купального сезона человек может столкнуться с гипотермией. Она предупредила, что при переохлаждении кровеносные сосуды сужаются, усиливая кровоток во внутренних органах и уменьшая в мелких капиллярах кожи.