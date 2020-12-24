Власти Амурской области установили предельные цены на масло и сахар

https://static.news.ru/photo/7944d85a-45be-11eb-9aa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Амурской области установили предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Стоимость указанных продуктов в северной части региона будет выше, чем в остальных районах. Об этом 24 декабря сообщила заместитель министра экономического развития и внешних связей области Татьяна Величко. Её слова приводит пресс-служба ведомства.

По словам Величко, сахар будет стоить 64,4 рубля для шести северных территорий и 62 рубля для остальных муниципалитетов.

Цена подсолнечного масла не может превышать 125 рублей 10 копеек по всей области, кроме северных территорий, здесь предельная цена составит 133 рубля 10 копеек, — цитирует сообщение РИА Новости.

О стабилизации цен до 1 апреля 2021 года ранее договорились Минпромторг, Минсельхоз, крупные торговые сети и производители. Соглашения были заключены 16 декабря.

Как ранее передавал NEWS.ru, повышение стоимости куриных яиц и овощей в России продолжилось с 15 по 21 декабря. Как сообщает Росстат, темп роста цен на яйца и огурцы замедлился немного по сравнению с предыдущей неделей, но помидоры, напротив, стали стремительно дорожать.

Куриные яйца подорожали сильнее всего среди всех продовольственных товаров — на 3,2%. В предыдущую неделю, с 8 по 14 декабря, цены на яйца выросли на 4%.