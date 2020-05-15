Регионы

Власти Алтайского края отменили карантин в одном из районов

11:55, 21 мая 2020
Фото: Wikimedia

Режим карантина снят в Змеиногорском районе Алтайского края с 21 мая. Соответствующее постановление было подписано главой региона Виктором Томенко.

Карантин дал свои результаты: в последние дни в районе регистрируются единичные случаи заражения или такие случаи отсутствуют вовсе, — написал губернатор в Instagram.

Он добавил, что завершено лечение практически всех работников Корбалихинского рудника, откуда началось распространение коронавируса в районе. На предприятии начинается новая вахта. Шахтёры будут работать с соблюдением всех мер предосторожности.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð ÐÐ»ÑÐ°Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¼ ÐºÑÐ°Ðµ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÐµÑÑÑ Ð±Ð¾ÑÑÐ±Ð° Ñ ÑÐ°ÑÐ¿ÑÐ¾ÑÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ°. Ð¡ 21 Ð¼Ð°Ñ Ð² ÐÐ¼ÐµÐ¸Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÑÑÐºÐ¾Ð¼ ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ðµ ÑÐ¼ÑÐ³ÑÐ°ÐµÑÑÑ ÑÐµÐ¶Ð¸Ð¼ Ð¾Ð³ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÑ Ð¼ÐµÑÐ¾Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ¸Ð¹. Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð» ÐÐ¾ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐÑÐ°Ð²Ð¸ÑÐµÐ»ÑÑÑÐ²Ð° ÐÐ»ÑÐ°Ð¹ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÐºÑÐ°Ñ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ðµ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¾ÑÐ¸ Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸ÑÑ ÐºÐ°ÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð½. ÐÑÐµÐ·Ð´ Ð½Ð° ÑÐµÑÑÐ¸ÑÐ¾ÑÐ¸Ñ ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ð° Ð²Ð½Ð¾Ð²Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¾ÑÐºÑÑÑ. Ð¡ÑÑÐ¾Ð³Ð¸Ð¹ ÑÐµÐ¶Ð¸Ð¼ Ð¾Ð³ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð±ÑÐ» Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½ Ð² ÐÐ¼ÐµÐ¸Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÑÑÐºÐ¾Ð¼ ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ðµ Ð² ÑÐ²ÑÐ·Ð¸ Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¾ÑÐ°Ð³Ð° ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½ÑÐµÐºÑÐ¸Ð¸, Ð³Ð´Ðµ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð²ÑÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¾ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð´Ð²ÑÑÑÐ¾Ñ Ð·Ð°ÑÐ°Ð·Ð¸Ð²ÑÐ¸ÑÑÑ. ÐÐ°ÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð½ Ð´Ð°Ð» ÑÐ²Ð¾Ð¸ ÑÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÑ: Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ðµ Ð´Ð½Ð¸ Ð² ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ðµ ÑÐµÐ³Ð¸ÑÑÑÐ¸ÑÑÑÑÑÑ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸ÑÐ½ÑÐµ ÑÐ»ÑÑÐ°Ð¸ Ð·Ð°ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÑÐ°ÐºÐ¸Ðµ ÑÐ»ÑÑÐ°Ð¸ Ð¾ÑÑÑÑÑÑÐ²ÑÑÑ Ð²Ð¾Ð²ÑÐµ. ÐÐ°Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð¾ Ð»ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿ÑÐ°ÐºÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸ Ð²ÑÐµÑ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð² ÐÐ¾ÑÐ±Ð°Ð»Ð¸ÑÐ¸Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ°, Ð¾ÑÐºÑÐ´Ð° Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð¾ÑÑ ÑÐ°ÑÐ¿ÑÐ¾ÑÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸Ð½ÑÐµÐºÑÐ¸Ð¸. 21 Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð° Ð¿ÑÐµÐ´Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ¸Ð¸ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð²Ð°ÑÑÐ°, Ð³Ð¾ÑÐ½ÑÐºÐ¸ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÑÐ¿ÑÑ Ðº ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐµ Ñ ÑÐ¾Ð±Ð»ÑÐ´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð²ÑÐµÑ Ð¼ÐµÑ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¾ÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÐ¸. ÐÑ ÑÐ¼ÑÐ³ÑÐ°ÐµÐ¼ ÑÐµÐ¶Ð¸Ð¼, Ð½Ð¾ Ð¿ÑÐ¸ ÑÑÐ¾Ð¼ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸ÑÑ Ð¼ÐµÑÑ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð»Ð°ÐºÑÐ¸ÐºÐ¸, ÑÐ°ÐºÐ¸Ðµ ÐºÐ°Ðº Ð½Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼Ð°ÑÐ¾Ðº Ð½Ð° Ð¾ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ°Ñ Ð¸ Ð² Ð¼ÐµÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐµÐ±ÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ, ÑÐ¾ÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð´Ð¸ÑÑÐ°Ð½ÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ, Ð¾Ð±ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐºÐ° Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð´ÐµÐ·Ð¸Ð½ÑÐ¸ÑÐ¸ÑÑÑÑÐ¸Ð¼Ð¸ ÑÑÐµÐ´ÑÑÐ²Ð°Ð¼Ð¸. Ð Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ðµ Ð´Ð½Ð¸, ÐºÐ°Ðº Ð´Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´ÑÐ²Ð°ÑÑ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð¸ Ð¸Ð· Ð Ð¾ÑÐ¿Ð¾ÑÑÐµÐ±Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾ÑÐ°, Ð² ÐÐ»ÑÐ°Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¼ ÐºÑÐ°Ðµ ÑÐµÐ³Ð¸ÑÑÑÐ¸ÑÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¼Ð°ÑÐ½Ð¸Ðµ Ð¾ÑÐ°Ð³Ð¸ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½ÑÐµÐºÑÐ¸Ð¸, ÑÐ¾ ÐµÑÑÑ ÑÐ¾Ð´ÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ¸ Ð·Ð°ÑÐ°Ð¶Ð°ÑÑ Ð´ÑÑÐ³ Ð´ÑÑÐ³Ð° Ð¿ÑÐ¸ Ð±ÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±ÑÐµÐ½Ð¸Ð¸. ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑÐ¾ÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð·Ð²Ð°ÑÑ Ð²Ð°Ñ, ÑÐ²Ð°Ð¶Ð°ÐµÐ¼ÑÐµ Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»Ð¸ ÐºÑÐ°Ñ, Ð¿Ð¾ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÐ¸ Ð¾Ð³ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ¸ÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÐ°ÐºÑÑ Ñ ÑÐ¾Ð´Ð½ÑÐ¼Ð¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð¶Ð¸Ð²ÑÑ Ð¾ÑÐ´ÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ Ð¾Ñ Ð²Ð°Ñ, Ð° ÑÐ°ÐºÐ¶Ðµ Ð¸ Ñ Ð´ÑÑÐ·ÑÑÐ¼Ð¸, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð½Ð¾Ð²ÑÑ ÑÐ»ÑÑÐ°ÐµÐ² Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð»Ð¾ÑÑ ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¼ÐµÐ½ÑÑÐµ!

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ¸ÐºÑÐ¾Ñ Ð¢Ð¾Ð¼ÐµÐ½ÐºÐ¾ (@gubernator_tomenko)

Вспышка COVID-19 в регионе произошла в середине апреля. Коронавирус был выявлен у вахтовика из Башкирии. Поскольку вместе с ним работали горняки из числа местных жителей, инфекция начала распространяться среди них. В итоге число заражённых возросло до 245 человек, что и стало причиной ввода карантина.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье после смягчения ограничительных мер вышли на работу до полумиллиона человек. В области заработали промышленные предприятия, возобновилось бюджетное и коммерческое строительство.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях