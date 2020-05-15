Власти Алтайского края отменили карантин в одном из районов

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Режим карантина снят в Змеиногорском районе Алтайского края с 21 мая. Соответствующее постановление было подписано главой региона Виктором Томенко.

Карантин дал свои результаты: в последние дни в районе регистрируются единичные случаи заражения или такие случаи отсутствуют вовсе, — написал губернатор в Instagram.

Он добавил, что завершено лечение практически всех работников Корбалихинского рудника, откуда началось распространение коронавируса в районе. На предприятии начинается новая вахта. Шахтёры будут работать с соблюдением всех мер предосторожности.

Вспышка COVID-19 в регионе произошла в середине апреля. Коронавирус был выявлен у вахтовика из Башкирии. Поскольку вместе с ним работали горняки из числа местных жителей, инфекция начала распространяться среди них. В итоге число заражённых возросло до 245 человек, что и стало причиной ввода карантина.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье после смягчения ограничительных мер вышли на работу до полумиллиона человек. В области заработали промышленные предприятия, возобновилось бюджетное и коммерческое строительство.