В Чечне удивились «попыткам провокаторов» политизировать конную прогулку

https://static.news.ru/photo/513291e6-961c-11eb-9f67-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Шалыгин/vk.com

Поездка в Дагестан колонны всадников, кричавших «Ахмат — сила!», стала обычной конной прогулкой, лишённой политического подтекста, заявили представители властей Чечни, комментируя появление наездников на границе с соседним субъектом.

Чиновники опровергли наличие конфликта между «братскими республиками». В администрации Новолакского района Дагестана объяснили произошедшее тем, что мероприятие не согласовали.

Нас удивляют попытки некоторых провокаторов придать обычной конной прогулке политическую подоплёку или связать это с вопросом границы. При этом посещение могилы нашего национального героя называется несанкционированной акцией. Это не более чем словесная манипуляция. Ничего плохого не произошло, — цитирует РИА Новости сообщение.

Группа всадников состояла из 10–15 человек. Дагестанская полиция встретила их на границе с республикой. Чеченцам объяснили, что устроенное ими мероприятие не согласовано. После беседы наездники отправились обратно. Никого не пришлось задерживать. Источник в дагестанском МВД объяснил, что чеченцы двигались к памятнику участнику Кавказской войны Байсангуру Беноевскому, казнённому в 1861 году. По словам представителя ведомства, акция непременно должна была быть согласована с местными властями. Однако участники конного шествия этого не сделали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Рамзан Кадыров призвал руководство Израиля не пугать граждан Чечнёй. Он посетовал на включение региона в список территорий, где сохраняется террористическая угроза. По его мнению, этот перечень, вероятно, не обновлялся на протяжении последних 20 лет.