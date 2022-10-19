Власть в Херсонской области перейдет военным Сальдо: власть в Херсонской области перейдет военным в рамках военного положения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власть в Херсонской области передадут военным в рамках военного положения, введенного указом президента РФ Владимира Путина на территории региона, приводит ТАСС слова врио главы области Владимира Сальдо. Он подчеркнул, что местная администрация совместно с представителями армии проделает всю эту работу.

Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону, — подчеркнул Сальдо.

Ранее глава государства ввел военное положение в четырех новых регионах России — ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Сальдо рассказал, что около семи тысяч жителей Херсонской области переместили на левый берег Днепра с момента объявления эвакуации в регионе. По словам чиновника, людей вывозят, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население.

До этого он сообщал, что в рамках эвакуации власти планируют вывезти с территории региона от 50 тысяч до 60 тысяч местных жителей.