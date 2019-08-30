https://static.news.ru/photo/00966770-cb0d-11e9-a4b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город Владивосток/vk.com

Рекордное количество осадков выпало во Владивостоке в августе, превысив установленную в 1900 году максимальную отметку.

За прошедшие дни августа в краевой столице выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений, текущая сумма составляет 483 мм, что на 60 мм больше предыдущего рекорда, установленного в августе 1900 года, — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Из-за дождей в реках Приморья значительно поднялся уровень воды.

Как ранее писал News.ru, власти Владивостока ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающихся ливней до полной ликвидации последствий разгула стихии. Соответствующее решение приняла комиссия по ЧС. Её возглавляет глава города Олег Гуменюк.

Разгул стихии в городе нарушил работу общественного транспорта. Дожди повысили подъём воды, из-за чего на дороги нанесло с дорог и откосов щебень. После сильных ливней пришлось произвести сброс воды из водохранилищ, что привело к выходу реки Богатая из берегов.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк назвал предварительную сумму ущерба, который понесла столица Приморья из-за обрушившихся на неё ливней и гроз. По его мнению, приблизительный ущерб городской инфраструктуре составляет 100 миллионов рублей.