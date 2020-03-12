Власти Владивостока отменили фестиваль «Крымская весна», участие в котором должны были принять 15 тысяч человек. Праздник посвящён воссоединению Крыма с Россией, его отмена связана с пандемией коронавируса.
Фестиваль должен был пройти 15 марта, отменена только часть его мероприятий — это митинг, который хотели провести на Корабельной набережной, и праздник в Адмиральском сквере,
Ранее NEWS.ru сообщал, что оснований вводить ограничения на проведение массовых мероприятий в Севастополе пока нет. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.
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