https://static.news.ru/photo/1a7b5882-64da-11ea-a1a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Владивостока отменили фестиваль «Крымская весна», участие в котором должны были принять 15 тысяч человек. Праздник посвящён воссоединению Крыма с Россией, его отмена связана с пандемией коронавируса.

Фестиваль должен был пройти 15 марта, отменена только часть его мероприятий — это митинг, который хотели провести на Корабельной набережной, и праздник в Адмиральском сквере, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что оснований вводить ограничения на проведение массовых мероприятий в Севастополе пока нет. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.