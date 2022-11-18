Владимирскую чиновницу проверят после слов про «гавканье» протестующих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Владимирской области «дадут оценку поведению» главе управления имуществом и землеустройством Суздальского района Светлане Фоминой, назвавшей «гавканьем» протесты жителей поселка Сокол, сообщили в администрации региона «Подъему». Люди выступали против создания кладбища рядом с их населенным пунктом.

21 ноября состоится заседание комиссии, на котором будет дана оценка поведению председателя комитета по управлению имуществом и землеустройством администрации Суздальского района С.В. Фоминой, — сказали в администрации.

При этом в ведомстве уточнили, что вопрос о соответствии организованного захоронения находится вне зоны их компетенций.