Ситуация непростая: владимирский губернатор о состоянии бойцов 346-го полка Владимирский губернатор ответил на жалобу родных мобилизованных из 346-го полка

Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области/РИА Новости

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев (слева) во время посещения учебного центра Вооруженных сил РФ

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ответил на жалобы родственников мобилизованных из 346-м мотострелкового полка в связи с отсутствием необходимой подготовки, снаряжения, питания и теплой одежды. В своем Telegram-канале он написал, что ситуация непростая, однако солдаты здоровы и находятся в расположении российских военных частей. Кроме этого они обеспечены всей необходимой экипировкой и питанием. Он подчеркнул, что власти с каждым днем пытаются улучшить быт военнослужащих.

Мне поступили сообщения о 346-м полке. По ним проведена проверка. <...> Оба наших полка, участвующих в СВО, действуют в штатном порядке, командиры на связи со всеми подразделениями, у бойцов есть и оружие, и припасы. <...> Ситуация на фронте непростая, парни живут в полевых условиях, и мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы улучшить их быт, — сообщил Авдеев.

Также он рассказал, что несколько мобилизованных из 346-го полка покинули свои позиции по непонятным причинам. Когда они это сделали и в каком количестве, губернатор не рассказал. Тем не менее он заверил, что солдаты живы и здоровы.

10 ноября Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал обращение родственников мобилизованных под Владимирской областью к президенту России Владимиру Путину. В обращении они потребовали разобраться, почему их родных отправили на линию фронта без необходимой подготовки, снаряжения и продуктов питания. Также они рассказали, что не знают, где находятся мобилизованные сейчас.

Военком Владимирской области Юрий Гусаров ответил на записанное обращение к Путину родственников мобилизованных. По его словам, перед отправкой с каждой воинской частью был проведен строевой смотр готовности. По его итогам военнослужащие были обеспечены всем необходимым как по линии Министерства обороны, так и дополнительными средствами от Владимирской области.