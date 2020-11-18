СК объяснил сход вагонов под Владимиром

https://static.news.ru/photo/92c83954-2997-11eb-a2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

В Следственном комитете объяснили сход вагонов под Владимиром, из-за которого из цистерн разлился мазут.

По данным ведомства, железнодорожники при приближении поезда не успели перевести стрелку. Сотрудники дали признательные показания, говорится на сайте СК.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, — отмечается в сообщении.

В районе станции Новки-1 во Владимирской области с рельсов сошли 30 вагонов. При этом произошёл разлив мазута из шести цистерн. Возгорания на месте инцидента нет.

На территории региона ввели режим ЧП. В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено. РЖД отменили ряд пассажирских поездов или внесли изменения в расписание их движения.

Как писал NEWS.ru, в ходе инцидента пострадал 45-летний обходчик. Железнодорожник, пострадавший в результате схода с рельсов вагонов во Владимирской области, умер вскоре после инцидента.