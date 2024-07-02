Владимирских коммунальщиков срочно готовят к ядерной войне Мэр Владимира Наумов поручил подготовить коммунальные службы к военным действиям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимирские власти разработали алгоритм действий для сотрудников ЖКХ по обеспечению работы коммунальной инфраструктуры в военное время. Документ подписал мэр Владимира Дмитрий Наумов, он опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления.

В постановлении «Об организации работы по срочному восстановлению функционирования коммунальных служб в военное время на территории города Владимира» перечислены основные действия коммунальщиков по обеспечению горожан водой, электроэнергией, газом в случае, если регион пострадает во время боевых действий. Кроме того, поручается подготовить запасы реагентов, реактивов, а также дезинфицирующих средств.

Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не переводит экономику в режим военного времени, несмотря на все сложности. При этом он подчеркнул, что власти концентрируют финансовый и административный ресурс на развитии оборонной отрасли.

В июне аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) рекомендовали странам — участницам НАТО быть готовыми к сценарию «затяжной войны» с Россией. Согласно нему, государствам необходимо наращивать оборонные расходы и укреплять свой военно-промышленный потенциал. Аналитики отметили, что за последние два года страны НАТО достигли «значительного прогресса» в подготовке к потенциальному конфликту с Россией.